Экс-глава протокола Кремля рассказал о традиции обновления автомобиля перед инаугурацией

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что на инаугурации президента РФ будет презентована обновленная версия российского представительского авто Aurus Senat. На аналогичной церемонии в 2018 году Путин впервые использовал этот автомобиль: на нем глава государства проехал от первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, к Большому Кремлевскому дворцу. Сейчас Aurus применяется для передвижения главы российского государства, а также других высокопоставленных лиц.