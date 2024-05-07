Экс-глава протокола Кремля рассказал о традиции обновления автомобиля перед инаугурацией

«Машина была когда-то взята из варианта американского протокола», — объяснил он некоторые элементы церемонии. Причем, согласно традиции США, авто предыдущего лидера не использовалось — «выпускалась машина для нового президента».
«Разрабатывается новый вариант машины. Автомобильная промышленность идет вперед: когда-то больше, когда-то шире, когда-то — как всегда. Но делают новый автомобиль. Это правильно, наверное. У нас этого, в принципе, особенно не было, но сейчас появилась возможность поменять машину. Разработан очень интересный вариант. Поэтому не исключено, что завтра Владимир Владимирович [Путин] приедет на новой машине», — указал Шевченко.
Экс-глава протокола Кремля напомнил, что в советское время первыми лицами использовался отечественный представительский ЗиЛ. «Мы ездили на них очень долго. Это была машина, от которой американцы рот раскрывали, когда приезжали на подготовку», — поделился воспоминаниями он.
С 1990-х, продолжил Шевченко, когда российский автопром пришел в упадок, машины начали заказывать из-за рубежа. В основном для этого закупали Mercedes. «А сейчас опять наш автопром пошел в гору, очень интересные разработки. И вот появляется наша, отечественная машина», — подытожил он.
Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что на инаугурации президента РФ будет презентована обновленная версия российского представительского авто Aurus Senat. На аналогичной церемонии в 2018 году Путин впервые использовал этот автомобиль: на нем глава государства проехал от первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, к Большому Кремлевскому дворцу. Сейчас Aurus применяется для передвижения главы российского государства, а также других высокопоставленных лиц.