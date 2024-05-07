В Белоруссии уверены, что Запад не оставит попыток вмешаться в выборы

МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Белоруссия не исключает, что Запад не оставит попыток вмешаться в президентские выборы в 2025 году, Минск будет этому противостоять, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
«Что касается попыток вмешательства, конечно, мы ожидаем этого вмешательства, мы его чувствовали на протяжении всех без исключения электоральных компаний, которые проводились в последние десятилетия в Республике Беларусь».
По словам главы МИД, в Белоруссии прекрасно видят «ту риторику, которая используется странами Запада, те большие санкционные пакеты, которые применяются в отношении нашей страны». Он отметил, что на сегодняшний день было принято 3700 санкций против республики.
«Мы видим эту милитаризацию сопредельного пограничного пространства, военную активность, желание и стремление многих стран приобрести наступательные виды вооружений. Конечно, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что в покое нас не оставят», — сказал Алейник.
Он заверил, что Белоруссия спокойно и достойно пройдет период президентских выборов.
«Мы будем совершенно четко противостоять всем этим попыткам вмешательства в наши внутренние дела. Надеемся, что эта линия будет поддержана большинством стран международного сообщества. Когда я говорю об этом, я имею в виду действительно глобальное большинство стран, которые сегодня выступают за более справедливый миропорядок, за справедливый характер международных отношений, за невмешательство во внутренние дела суверенных государств, за равноправие государств. Я думаю, что это та основа, на которой мы будем двигаться вперед и дальше в нашем развитии», — отметил глава МИД Белоруссии.