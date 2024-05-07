Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Мы видим потенциал Вооруженных сил не только на учебно-тренировочных сборах, но и в ходе выполнения конкретных оперативных задач. Солдаты и офицеры находились на передовой борьбы с недавними масштабными паводками. Они безупречно справились с возложенной на них миссией, показав достойный пример подлинного патриотизма.