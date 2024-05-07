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Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем защитника Отечества, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Акорда

— Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет огромное значение для укрепления ценностей мира и спокойствия в нашей стране.

В исполнении воинского долга ярко проявляется подлинный патриотизм, ведь беззаветное служение Родине и народу — это священная обязанность каждого ответственного гражданина.

Казахстан уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов, сохранению территориальной целостности, обеспечению стабильности в обществе. Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности.

Мы видим потенциал Вооруженных сил не только на учебно-тренировочных сборах, но и в ходе выполнения конкретных оперативных задач. Солдаты и офицеры находились на передовой борьбы с недавними масштабными паводками. Они безупречно справились с возложенной на них миссией, показав достойный пример подлинного патриотизма.

Усиление обороноспособности страны, поддержка военнослужащих — неизменные приоритеты государственной политики.

Да здравствуют наши Вооруженные силы!

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! — отмечается в поздравлении Главы государства.

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