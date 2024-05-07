Депутат Курултая Башкирии отказался от иска к Минфину РФ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2020 года Булату Юмадилову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Он, как посчитало следствие, в декабре 2014 года якобы «в целях обогащения членов своей семьи» совет Адвокатской палаты в необходимости заключения договора аренды помещений на улице Валиди у своей тещи. При этом информация о конфликте интересов от совета была скрыта, как и данные о том, что помещения нуждаются в ремонте, а арендная плата выше рыночной. Ущерб палате оценили в 5 млн руб. В августе 2020 года Советский райсуд Уфы признал постановление о возбуждении уголовного дела незаконным. ВС Башкирии оставил это решение в силе.