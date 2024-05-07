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Депутат Курултая Башкирии отказался от иска к Минфину РФ

Как стало известно «Ъ-Уфа», депутат Курултая Башкирии, президент региональной Адвокатской палаты 63-летний Булат Юмадилов отказался от иска о возмещении ущерба с Министерства финансов РФ, которое он направил ранее в Кировский райсуд Уфы.

Источник: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2020 года Булату Юмадилову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Он, как посчитало следствие, в декабре 2014 года якобы «в целях обогащения членов своей семьи» совет Адвокатской палаты в необходимости заключения договора аренды помещений на улице Валиди у своей тещи. При этом информация о конфликте интересов от совета была скрыта, как и данные о том, что помещения нуждаются в ремонте, а арендная плата выше рыночной. Ущерб палате оценили в 5 млн руб. В августе 2020 года Советский райсуд Уфы признал постановление о возбуждении уголовного дела незаконным. ВС Башкирии оставил это решение в силе.

Булат Юмадилов планировал взыскать с Минфина более 6 млн руб., но передумал. По информации «Ъ-Уфа», депутат, который с декабря 2022 года по март 2023 года находился на СВО в качестве добровольца, решил, что эти средства необходимы для нужд российских военнослужащих.