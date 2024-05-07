Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии посоветовал ответственным за ремонт дорог «включать голову»

Глава Башкирии посоветовал ответственным за ремонт дорог «включать голову». На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров напомнил чиновникам Минтранса и Управления дорожного хозяйства о том, что впредь они должны предварительно согласовывать все свои действия и виды дорожных работ.

Источник: РИА "Новости"

Руководитель региона напомнил о многочасовой пробке на въезде в Уфу 1 мая в районе села Булгаково и пожурил чиновников за бесчеловечный подход к организации ремонтных работы.

«В последний день выходных люди возвращаются в город, завтра рабочий день, а дорожники перегородили дорогу. Естественно, возникла огромная пробка. Надо всегда “голову включать” в этих вопросах. В Уфе так много дорожных работ, масса всевозможных ограничений», — заявил Радий Хабиров.

Напомним, ранее на «Транспортном часе» глава региона потребовал привлечь к ответственности всех причастных к многокилометровой пробке чиновников.

строительство