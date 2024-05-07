Глава Башкирии посоветовал ответственным за ремонт дорог «включать голову»

Руководитель региона напомнил о многочасовой пробке на въезде в Уфу 1 мая в районе села Булгаково и пожурил чиновников за бесчеловечный подход к организации ремонтных работы.
«В последний день выходных люди возвращаются в город, завтра рабочий день, а дорожники перегородили дорогу. Естественно, возникла огромная пробка. Надо всегда “голову включать” в этих вопросах. В Уфе так много дорожных работ, масса всевозможных ограничений», — заявил Радий Хабиров.
Напомним, ранее на «Транспортном часе» глава региона потребовал привлечь к ответственности всех причастных к многокилометровой пробке чиновников.