Глава Башкирии посоветовал ответственным за ремонт дорог «включать голову»

«В последний день выходных люди возвращаются в город, завтра рабочий день, а дорожники перегородили дорогу. Естественно, возникла огромная пробка. Надо всегда “голову включать” в этих вопросах. В Уфе так много дорожных работ, масса всевозможных ограничений», — заявил Радий Хабиров.