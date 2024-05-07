Горсовет вернул Дмитрия Меркулова на пост мэра Минусинска

Как писал «Коммерсантъ-Сибирь», всего сессии по итогам конкурса было представлено два кандидата — Дмитрий Меркулов его бывший заместитель Виктор Носков. Господин Меркулов несколько лет руководил городом в статусе главы администрации, в сентябре 2015 года горсовет избрал его главой Минусинска, а в 2018-м он досрочно подал в отставку. Причиной увольнения Дмитрий Меркулов тогда назвал «заботу о семье».