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Горсовет вернул Дмитрия Меркулова на пост мэра Минусинска

Мэром Минусинска вновь стал Дмитрий Меркулов. Сессия горсовета, избравшая его на этот пост, проходит 7 мая.

Источник: Reuters

Об итогах голосования сообщил в своем Telegram-канале первый вице-губернатор Сергей Пономаренко. По его словам, главой города господин Меркулов избран единогласно, за него проголосовали все 20 депутатов.

Как писал «Коммерсантъ-Сибирь», всего сессии по итогам конкурса было представлено два кандидата — Дмитрий Меркулов его бывший заместитель Виктор Носков. Господин Меркулов несколько лет руководил городом в статусе главы администрации, в сентябре 2015 года горсовет избрал его главой Минусинска, а в 2018-м он досрочно подал в отставку. Причиной увольнения Дмитрий Меркулов тогда назвал «заботу о семье».

16 мая горсовет другого города в Красноярском крае — Канска — проведет сессию, на которой примет досрочную отставку главы муниципалитета Андрея Береснева.