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Губернатор Куйвашев поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем радио

Средний Урал входит в число ведущих регионов страны по количеству радиокомпаний и качеству вещания.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил радиожурналистов, работников связи и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

В День радио глава региона отметил, что сегодня связь шагнула далеко вперед, превратившись в одну из самых высокотехнологичных, инновационных и динамично развивающихся отраслей.

«Свердловская область входит в число ведущих регионов России по количеству радиокомпаний и качеству вещания, а также по уровню цифровизации экономики и социальной сферы», — подчеркнул Куйвашев и поблагодарил связистов, сотрудников радиокомпаний, техников и других представителей профессии за труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

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