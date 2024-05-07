Губернатор Куйвашев поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем радио

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил радиожурналистов, работников связи и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.
В День радио глава региона отметил, что сегодня связь шагнула далеко вперед, превратившись в одну из самых высокотехнологичных, инновационных и динамично развивающихся отраслей.
«Свердловская область входит в число ведущих регионов России по количеству радиокомпаний и качеству вещания, а также по уровню цифровизации экономики и социальной сферы», — подчеркнул Куйвашев и поблагодарил связистов, сотрудников радиокомпаний, техников и других представителей профессии за труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.