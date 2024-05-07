В краевом парламенте возложили цветы в память о депутатах-фронтовиках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне Дня Победы в Законодательном Собрании Красноярского края состоялась церемония возложения цветов к памятной доске рядом с залом заседаний сессий.

На памятной доске — имена депутатов Красноярского крайсовета, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Тогда на фронт ушли 180 народных избранников.

Среди них Владимир Долгих, который после окончания школы в 1941 году добровольцем пошёл в армию. В 1943 году получил тяжелое ранение и был демобилизован. Владимир Иванович — дважды Герой Социалистического Труда, Почётный Гражданин Красноярского края.