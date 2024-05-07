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В краевом парламенте возложили цветы в память о депутатах-фронтовиках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне Дня Победы в Законодательном Собрании Красноярского края состоялась церемония возложения цветов к памятной доске рядом с залом заседаний сессий.

Источник: Заксобрание Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне Дня Победы в Законодательном Собрании Красноярского края состоялась церемония возложения цветов к памятной доске рядом с залом заседаний сессий.

На памятной доске — имена депутатов Красноярского крайсовета, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Тогда на фронт ушли 180 народных избранников.

Среди них Владимир Долгих, который после окончания школы в 1941 году добровольцем пошёл в армию. В 1943 году получил тяжелое ранение и был демобилизован. Владимир Иванович — дважды Герой Социалистического Труда, Почётный Гражданин Красноярского края.

Алексей Петрович Морозов — председатель Тюхтетского райисполкома. Погиб в бою 7 февраля 1943 года в Луганской области.

Павел Алексеевич Уткин — депутат краевого Совета по Стеклозаводскому избирательному округу. 27 февраля 1943 года погиб в бою под Ленинградом.

«За каждым именем — судьба человека, которая неразрывно связана с судьбой страны. Вечная память всем, кто отдал свои жизни за нашу Родину!» — сказал спикер краевого парламента Алексей Додатко.