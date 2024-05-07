Белорусский МИД обеспокоен враждебной риторикой Запада

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Беларусь и Россия выражают обеспокоенность военной активностью Запада, но Минск способен обеспечить свою безопасность. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.
«Риторика (Запада — Sputnik) сегодня весьма и весьма активна, и она весьма и весьма враждебна. К сожалению. Какие будут действия — покажет время».
По словам министра, военная активность, которая сейчас наблюдается на Западе, не может не вызывать беспокойства. Тем не менее, республика в состоянии обеспечить собственную безопасность и обороноспособность, подчеркнул Алейник.
На Всебелорусском народном собрании, которое прошло в Беларуси в конце апреля, были приняты концепция национальной безопасности и военная доктрина Беларуси. В данных документах, обратил внимание министр, прописана способность страны обеспечить собственную безопасность всеми имеющимися средствами и силами, включая ресурсы Союзного государства.
Ранее американский конгрессмен Хаким Джеффрис сказал, что США в случае разгрома Киева, возможно, придется вмешаться в конфликт, так как Вашингтон «не может позволить Украине пасть».
Данное заявление прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что отправка Западом войск на территорию Украины повлечет прямое вступление стран в войну, на которое России придется закономерно отвечать.
При этом в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран рассматривают возможность отправки своих войск на Украину. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу в связи с этим сообщил своему французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка войск на Украину принесет проблемы для самой Франции.