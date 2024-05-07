Белорусский МИД обеспокоен враждебной риторикой Запада

При этом в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран рассматривают возможность отправки своих войск на Украину. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу в связи с этим сообщил своему французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка войск на Украину принесет проблемы для самой Франции.