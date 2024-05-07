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Радий Хабиров уволил задержанного министра транспорта Александра Клебанова

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об освобождении Александра Клебанова от должности министра транспорта и дорожного хозяйства республики. Документ датирован сегодняшним числом, 7 мая.

Источник: социальные сети Александра Клебанова

Ранее стало известно о задержании министра. Александра Клебанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Как отмечают в пресс-службе главы региона, Радий Хабиров сразу, как только подтвердилась информация, принял решение об увольнении, так как «в его команде не место казнокрадам и взяточникам».