Радий Хабиров уволил задержанного министра транспорта Александра Клебанова

Ранее стало известно о задержании министра. Александра Клебанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Как отмечают в пресс-службе главы региона, Радий Хабиров сразу, как только подтвердилась информация, принял решение об увольнении, так как «в его команде не место казнокрадам и взяточникам».