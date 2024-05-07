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В Новороссийске проведут учебные стрельбы

В Новороссийске 7 мая в акватории моря проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает МЦУ города.

Мероприятия пройдут с 11:00 до 13:00. В это время жители города могут слышать громкие звуки.

Учения также проводили дважды 6 мая. Мероприятия были организованы с целью отработать отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников.