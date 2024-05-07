В Новороссийске проведут учебные стрельбы

Мероприятия пройдут с 11:00 до 13:00. В это время жители города могут слышать громкие звуки.
Учения также проводили дважды 6 мая. Мероприятия были организованы с целью отработать отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников.
В Новороссийске 7 мая в акватории моря проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает МЦУ города.
Мероприятия пройдут с 11:00 до 13:00. В это время жители города могут слышать громкие звуки.
Учения также проводили дважды 6 мая. Мероприятия были организованы с целью отработать отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников.