Александр Лукашенко направил поздравление с профессиональным праздником работникам радио, телевидения и связи

Эта деятельность служит проводником объективных знаний и смыслов в каждый дом, позволяя человеку ощущать окружающий мир и ритм современной жизни. Благодаря вашему таланту и техническому мастерству люди, события и факты обретают запоминающиеся образы и эфирное звучание, становятся понятными и узнаваемыми для широкой аудитории, подчеркнул Александр Лукашенко. И выразил уверенность в том, что славные традиции ветеранов телерадиовещания и связи получат достойное продолжение в достижениях современников.