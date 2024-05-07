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Александр Лукашенко направил поздравление с профессиональным праздником работникам радио, телевидения и связи

Поздравления работникам радио, телевидения и связи направил президент.

Источник: ОНТ

Этот праздник объединяет преданных своему делу профессионалов, чьи знания и труд формируют контуры высокотехнологичной информационной среды независимого белорусского государства, расширяют границы распространения правдивой информации, говорится в послании.

Эта деятельность служит проводником объективных знаний и смыслов в каждый дом, позволяя человеку ощущать окружающий мир и ритм современной жизни. Благодаря вашему таланту и техническому мастерству люди, события и факты обретают запоминающиеся образы и эфирное звучание, становятся понятными и узнаваемыми для широкой аудитории, подчеркнул Александр Лукашенко. И выразил уверенность в том, что славные традиции ветеранов телерадиовещания и связи получат достойное продолжение в достижениях современников.

Глава государства пожелал всем доброго здоровья, счастья, новых идей и успехов во всех начинаниях.

праздники
Лукашенко Александр