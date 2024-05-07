В этом году в Узбекистане участникам Второй мировой войны выплатят по 20 миллионов сумов

Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев.
В нем говорится, что мера принята «в целях широкого празднования Дня памяти и почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также материального поощрения участников и инвалидов войны в связи с 79-й годовщиной Победы над фашизмом».
Деньги будут выделены из средств республиканского бюджета и будут вручены каждому ветерану в торжественной обстановке.
Напомним, что в прошлом году выплата составила 18 миллионов сумов, в 2022-м — 15 миллионов сумов.