В этом году в Узбекистане участникам Второй мировой войны выплатят по 20 миллионов сумов

В нем говорится, что мера принята «в целях широкого празднования Дня памяти и почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также материального поощрения участников и инвалидов войны в связи с 79-й годовщиной Победы над фашизмом».