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В этом году в Узбекистане участникам Второй мировой войны выплатят по 20 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны выплатят по 20 миллионов сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев.

В нем говорится, что мера принята «в целях широкого празднования Дня памяти и почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также материального поощрения участников и инвалидов войны в связи с 79-й годовщиной Победы над фашизмом».

Деньги будут выделены из средств республиканского бюджета и будут вручены каждому ветерану в торжественной обстановке.

Напомним, что в прошлом году выплата составила 18 миллионов сумов, в 2022-м — 15 миллионов сумов.