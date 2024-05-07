Беларусь не получила от Запада реакции на предложения о диалоге

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Запад не продемонстрировал никакой реакции на предложения Беларуси наладить диалог, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Сергей Алейник.
Он обратил внимание на то, что Минск придерживается позиции, подразумевающей выстраивание взаимодействия на равноправной основе.
«Мы сегодня видим отсутствие какой бы то ни было реакции на те предложения, которые мы делали в отношении налаживания диалога, в отношении налаживания коммуникации, в отношении возобновления диалога по вопросам миграции, по каким-то другим вопросам практического характера, которые сегодня волнуют обе стороны».
Беларусь, тем не менее, продолжит прилагать миролюбивые усилия, нацеленные на ведение диалога, заверил Алейник. Диалог, как подчеркнул министр, при этом обязан строиться на принципах равноправия и взаимоуважения, без предварительных условий, о которых часто говорят другие страны, в том числе Польша.
Отношения Беларуси со странами Запада значительно ухудшились после того, как в 2020 году в республике прошли президентские выборы. Запад поэтапно вводил санкционные ограничения в отношении страны, а новый этап санкций произошел после начала Россией специальной военной операции на Украине.
На фоне риторики установившейся на Западе, как отмечал глава внешнеполитического ведомства, Беларусь не исключает попыток этих стран вмешаться в ход проведения предстоящих президентских выборов, запланированных на 2025 год. Республика, заверил глава МИД, готова им противостоять.
При этом Беларусь сохранила каналы коммуникации с западными государствами, чтобы доводить до них свои обеспокоенности, и все еще надеется на то, что Запад вернется в лоно здравомыслия.