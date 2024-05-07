Вице-премьер по евроинтеграции посетит Венгрию и Австрию

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Вице-премьер по европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов проводит рабочие визиты в Венгрию и Австрию.
В понедельник в Будапеште в беседе с венгерским министром по делам Европы Яношем Бокой Герасимов заручилась поддержкой европейских устремлений Молдовы со стороны Венгрии, которая с 1 июня до конца 2024 года будет председательствовать в совете Европейского союза.
В беседе министры также обсудили действия правительства Молдовы по подготовке к этапу двустороннего скрининга и начала переговоров с ЕС.
Во вторник в Вене Герасимов обсудит европейский курс Молдовы и шаги, предпринятые для получения членства в ЕС, с представителями правительства и парламента Австрии.
Также молдавский вице-премьер примет участие в открытии мероприятия «День Европы — 2024. История успеха расширения — связь прошлого и будущего», где расскажет о европейских устремлениях республики.