Вице-премьер по евроинтеграции посетит Венгрию и Австрию

В понедельник в Будапеште в беседе с венгерским министром по делам Европы Яношем Бокой Герасимов заручилась поддержкой европейских устремлений Молдовы со стороны Венгрии, которая с 1 июня до конца 2024 года будет председательствовать в совете Европейского союза.