Токаев приглашен на военный парад в Москве

«Почетными гостями на параде будут президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало», — говорится в сообщении.