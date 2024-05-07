СМИ: Польша закупит в США аэростаты для наблюдения за небом Украины и Белоруссии

По его данным, размещенные на постоянной основе вблизи границ аэростаты будут способны эффективнее, чем наземные радиолокационные станции, засекать воздушные цели, летящие на малых высотах. «Мы будем в состоянии наблюдать за каждым объектом, который мог бы несанкционированно оказаться на территории нашей страны, на территории НАТО. Мы сможем принять предварительные меры, чтобы нейтрализовать угрозу», — сказал Куптель.