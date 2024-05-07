Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП Рафах

6 мая высокопоставленный источник в израильском правительстве рассказал, что сделка по прекращению огня в секторе Газа, на которую согласилось палестинское движение ХАМАС, не обсуждалась с еврейским государством. Он также обвинил движение в попытке выставить Израиль стороной, которая срывает договоренности.