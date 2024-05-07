В Пермском крае простятся с наводчиком Михаилом Вяткиным, погибшим на СВО

Прощание с наводчиком Михаилом Вяткиным, погибшим на специальной военной операции, пройдёт в Пермском крае.
Об этом рассказали в администрации Оханского городского округа. О судьбе бойца не было известно с 2023 года. Михаил погиб 25 октября прошлого года в боях за Красногоровку. Он служил в должности старшего наводчика гранатомётного отделения мотострелковой роты.
Прощание с военнослужащим пройдёт в Доме культуры в Андреевке 8 мая. Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.