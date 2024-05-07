В Польше проверят сбежавшего в Беларусь судью на предмет шпионажа

Как сообщал Smartpress.by, польский судья подписал в Минске заявление об отставке и попросил защиты у белорусских властей. Он заявил, что подал в отставку в качестве «протеста против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».