В Польше проверят сбежавшего в Беларусь судью на предмет шпионажа

«Мазовецкий отдел генеральной прокуратуры проводит проверочные мероприятия в связи с информацией о подаче заявления о предоставлении политического убежища в Беларусь судьей Воеводского административного суда», — говорится в сообщении прокуратуры. Его цитирует РИА Новости.
Как сообщал Smartpress.by, польский судья подписал в Минске заявление об отставке и попросил защиты у белорусских властей. Он заявил, что подал в отставку в качестве «протеста против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».
Томаш Шмидт — судья 2-го отделения воеводского административного суда г. Варшавы. Ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. Являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Покинул Польшу и в настоящее время находится в Беларуси.