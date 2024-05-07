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В Польше проверят сбежавшего в Беларусь судью на предмет шпионажа

Генеральная прокуратура Польши проводит проверку в отношении сбежавшего в Беларусь судьи Томаша Шмидта на предмет шпионажа.

Источник: БЕЛТА

«Мазовецкий отдел генеральной прокуратуры проводит проверочные мероприятия в связи с информацией о подаче заявления о предоставлении политического убежища в Беларусь судьей Воеводского административного суда», — говорится в сообщении прокуратуры. Его цитирует РИА Новости.

Как сообщал Smartpress.by, польский судья подписал в Минске заявление об отставке и попросил защиты у белорусских властей. Он заявил, что подал в отставку в качестве «протеста против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».

Томаш Шмидт — судья 2-го отделения воеводского административного суда г. Варшавы. Ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. Являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Покинул Польшу и в настоящее время находится в Беларуси.