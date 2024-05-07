Гуцул назвала позором преследование празднующих 9 мая в Молдавии

КИШИНЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Гонения на празднующих День Победы в Молдавии и запрет на ношение георгиевской ленты — это позор. Такое мнение высказала глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
«То, что происходит в Молдове и в части запрета на ношение георгиевской ленты, и в части фактически гонений на празднующих 9 мая, — это позор».
Гуцул подчеркнула, что для нее лично и для всех жителей Гагаузии День Победы невероятно важен. «Мы традиционно отмечаем 9 мая и отдаем дань всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы сегодня над нами было мирное небо», — отметила она и указала, что в автономии чтят ветеранов и заботятся о них.
«До чего же наша власть докатилась, сравнивая атрибуты великой Победы с агрессией?».
Решение о запрете георгиевской ленты в Молдавии было утверждено в 2022 году. За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до $500) для физических лиц. Однако в апреле 2023 года Конституционный суд Молдавии постановил, что применять наказание можно лишь в том случае, если правоохранительные органы смогут доказать, что использование георгиевской ленты было пропагандой войны и агрессии.
Георгиевская лента символизирует память и уважение к героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла, является главным атрибутом Дня Победы. По разным оценкам, около 400 тыс. уроженцев Молдавии воевали в Красной армии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш «Бессмертного полка» на улицы Кишинева выходят тысячи людей.