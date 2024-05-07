Гуцул назвала позором преследование празднующих 9 мая в Молдавии

Гуцул подчеркнула, что для нее лично и для всех жителей Гагаузии День Победы невероятно важен. «Мы традиционно отмечаем 9 мая и отдаем дань всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы сегодня над нами было мирное небо», — отметила она и указала, что в автономии чтят ветеранов и заботятся о них.