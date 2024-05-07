Донской губернатор встретился в Москве с председателем Госдумы

Василий Голубев рассказал Вячеславу Володину об итогах социально-экономического развития донского региона в 2023 году и в первом квартале 2024. Губернатор и спикер парламента РФ обсудили вопросы взаимодействия донского правительства и Заксобрания с депутатами Госдумы. В частности, речь шла о реализации законодательных инициатив от Ростовской области.
«В восьмом созыве Госдумы заметно увеличилось число законодательных инициатив Ростовской области. Мы используем различные механизмы реализации права законодательной инициативы. Это не только формальное внесение законопроектов в Госдуму — мы активно работаем с депутатами и сенаторами от Ростовской области. Только за 2022-начало 2024 года стали федеральными законами 14 наших инициатив, внесенных в Государственную Думу», — отметил Василий Голубев.