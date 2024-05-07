Донской губернатор встретился в Москве с председателем Госдумы

«В восьмом созыве Госдумы заметно увеличилось число законодательных инициатив Ростовской области. Мы используем различные механизмы реализации права законодательной инициативы. Это не только формальное внесение законопроектов в Госдуму — мы активно работаем с депутатами и сенаторами от Ростовской области. Только за 2022-начало 2024 года стали федеральными законами 14 наших инициатив, внесенных в Государственную Думу», — отметил Василий Голубев.