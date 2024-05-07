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Автопробегу в Кишинёве быть: Организаторы объявили место и время акции в честь Дня Победы 9 мая

Игорь Тулянцев рассказал, где будет проходить акция и как можно зарегистрироваться.

Один из организаторов автопробега «Победа одна на всех!» Игорь ТУЛЯНЦЕВ объявил место и время акции в честь Дня Победы 9 мая:

СБОР Участников — 11:00.

МЕСТО: на улице Штефана чел Маре (Stefan cel Mare).

ЗАЕЗД На Построение — по Михай Еминеску НАПРАВО на Штефана (в сторону Ботаники).

РАЗДАЧА Флагов: 11:00 до 12:45 выдаём в руки водителю возле его автомобиля.

В 12:15 — развёртывание самого большого в мире Знамени Победы.

СТАРТ автопробега:

13:00 Движение колонны согласовано с Дорожной Полицией.

НА СВЕТОФОРАХ едем без остановки!

МАРШРУТ Движения (с указанием улиц) опубликуем вскоре.

Регистрация на автопробег по телефону: +373 791 16 522.