Автопробегу в Кишинёве быть: Организаторы объявили место и время акции в честь Дня Победы 9 мая

Один из организаторов автопробега «Победа одна на всех!» Игорь ТУЛЯНЦЕВ объявил место и время акции в честь Дня Победы 9 мая:
СБОР Участников — 11:00.
МЕСТО: на улице Штефана чел Маре (Stefan cel Mare).
ЗАЕЗД На Построение — по Михай Еминеску НАПРАВО на Штефана (в сторону Ботаники).
РАЗДАЧА Флагов: 11:00 до 12:45 выдаём в руки водителю возле его автомобиля.
В 12:15 — развёртывание самого большого в мире Знамени Победы.
СТАРТ автопробега:
13:00 Движение колонны согласовано с Дорожной Полицией.
НА СВЕТОФОРАХ едем без остановки!
МАРШРУТ Движения (с указанием улиц) опубликуем вскоре.
Регистрация на автопробег по телефону: +373 791 16 522.