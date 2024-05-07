Захарова назвала смешными отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Высокомерные отказы ряда дипломатов Запада присутствовать на церемонии инаугурации президента РФ смешны для российской стороны. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Комментируя отказы представителей ряда западных стран в присутствии на церемонии инаугурации главы российского государства, она заметила, что эти заявления сделаны «в стиле какого-то скалозубства».
«А есть еще чем гордиться, кроме очередных козней, который они совершают против нашей страны? — отметила представитель МИД РФ. — На каждый их тезис, когда они будут открывать рот, угрожать нам, говорить о том, что мы какие-то непервосортные, нужно просто задавать вопрос: когда в космос полетите, когда изобретите свои ракеты, когда построите космодромы, когда перестанете отбирать все у всех, а начнете придумывать что-то сами? Вот мой ответ им относительно их очередных, как они считают, высокомерно оскорбительных, а для нас — смешных, заявлений о том, что они куда-то пойдут или не пойдут».
Ранее в беседе с ТАСС Захарова отметила, что Москва проводит выборы, церемонию инаугурации и другие процедуры не для «отчетности» перед странами Запада и не ставит себе задачи добиться того, чтобы ее поняли и приняли в тех странах, которые сначала объявили о линии на сдерживание РФ, а потом решили нанести ей стратегическое поражение.
Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России состоится в 12:00 мск. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Путин набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории страны явка — 77,44%.