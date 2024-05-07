Захарова назвала смешными отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина

«А есть еще чем гордиться, кроме очередных козней, который они совершают против нашей страны? — отметила представитель МИД РФ. — На каждый их тезис, когда они будут открывать рот, угрожать нам, говорить о том, что мы какие-то непервосортные, нужно просто задавать вопрос: когда в космос полетите, когда изобретите свои ракеты, когда построите космодромы, когда перестанете отбирать все у всех, а начнете придумывать что-то сами? Вот мой ответ им относительно их очередных, как они считают, высокомерно оскорбительных, а для нас — смешных, заявлений о том, что они куда-то пойдут или не пойдут».