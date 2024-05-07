Алиханов рассказал о неприятном запахе от полигона Барсуковка

Он лично отправился на место.
По словам губернатора, приняты меры для решения проблемы, включая укрытие полигона слоем грунта, ликвидацию сточных вод и жировой ямы. Ежедневно производится откачка сточных вод с передачей на очистку, введен полный запрет на ввоз жидких промышленных отходов. Объем завозимых твердых коммунальных отходов сокращен, установлен газоанализатор для мониторинга состояния воздуха.
Однако, уверен Алиханов, принятых мер недостаточно, даны поручения Минприроды и руководству ЕСОО для ускорения модернизации очистных сооружений и установки системы активной дегазации. Разрабатывается проектная документация по модернизации полигона, выход на государственную экологическую экспертизу запланирован на сентябрь 2024 года. Кроме того, изучается опыт регионов РФ по химическому дезодорированию свалочных масс в качестве временной меры по ликвидации неприятного запаха.
«Проблему обязательно решим», — заверил калининградцев Антон Алиханов.