Алиханов рассказал о неприятном запахе от полигона Барсуковка

Однако, уверен Алиханов, принятых мер недостаточно, даны поручения Минприроды и руководству ЕСОО для ускорения модернизации очистных сооружений и установки системы активной дегазации. Разрабатывается проектная документация по модернизации полигона, выход на государственную экологическую экспертизу запланирован на сентябрь 2024 года. Кроме того, изучается опыт регионов РФ по химическому дезодорированию свалочных масс в качестве временной меры по ликвидации неприятного запаха.