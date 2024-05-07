Корея планирует привлечь 3 тысячи рабочих из Узбекистана

Гости отметили, что в Корее в сфере автомобильной промышленности действует 6,8 тысячи предприятий, на которых работают 48 тысяч человек. При этом существует потребность в дополнительных трех тысячах рабочих в год. Решить эту проблему предприятия корейской ассоциации хотят с помощью Узбекистана.