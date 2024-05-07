Корея планирует привлечь 3 тысячи рабочих из Узбекистана

Вопрос сотрудничества в этой сфере обсуждался на встрече министра занятости и сокращения бедности Бехзода Мусаева с председателем Ассоциации автомобильной промышленности Республики Корея Квак Ён Чхолем.
Гости отметили, что в Корее в сфере автомобильной промышленности действует 6,8 тысячи предприятий, на которых работают 48 тысяч человек. При этом существует потребность в дополнительных трех тысячах рабочих в год. Решить эту проблему предприятия корейской ассоциации хотят с помощью Узбекистана.
По итогам встречи стороны договорились реализовать проект по привлечению наших соотечественников, желающих работать в сфере технического обслуживания автомобилей.
Напомним, что за три месяца текущего года 23,5 тысячи узбекистанцев получили помощь в трудоустройстве в зарубежных странах — России, Турции, Казахстане, Южной Корее, Великобритании, ОАЭ, Германии, Латвии, Беларуси, Литве, Японии, Польше и других.