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Корея планирует привлечь 3 тысячи рабочих из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Корея пригласит три тысячи узбекистанцев на работу в автосервисах, передает корреспондент Podrobno.uz.

Вопрос сотрудничества в этой сфере обсуждался на встрече министра занятости и сокращения бедности Бехзода Мусаева с председателем Ассоциации автомобильной промышленности Республики Корея Квак Ён Чхолем.

Гости отметили, что в Корее в сфере автомобильной промышленности действует 6,8 тысячи предприятий, на которых работают 48 тысяч человек. При этом существует потребность в дополнительных трех тысячах рабочих в год. Решить эту проблему предприятия корейской ассоциации хотят с помощью Узбекистана.

По итогам встречи стороны договорились реализовать проект по привлечению наших соотечественников, желающих работать в сфере технического обслуживания автомобилей.

Напомним, что за три месяца текущего года 23,5 тысячи узбекистанцев получили помощь в трудоустройстве в зарубежных странах — России, Турции, Казахстане, Южной Корее, Великобритании, ОАЭ, Германии, Латвии, Беларуси, Литве, Японии, Польше и других.