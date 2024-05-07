История инаугураций президентов РФ

7 мая 2000 года состоялось торжественное вступление в должность президента РФ Владимира Путина, избранного в ходе досрочных выборов 26 марта того же года. Церемония прошла по сценарию, который в целом сохранялся на протяжении последующих лет. Местом проведения мероприятия стал Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Инаугурация началась с торжественного внесения в зал Государственного флага РФ, специального экземпляра российской конституции, а также символов президентской власти — штандарта и знака президента РФ. Глава Центризбиркома Александр Вешняков объявил результаты выборов главы государства. Затем Владимир Путин принес президентскую присягу, председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай официально объявил о его вступлении в должность. В церемонии также участвовали председатели Совета Федерации и Государственной думы РФ Егор Строев и Геннадий Селезнев. Над Кремлем был поднят дубликат президентского штандарта. К собравшимся обратился бывший глава государства Борис Ельцин (сложил свои полномочия досрочно 31 декабря 1999 года). Он передал Путину знак президента РФ. Затем с ответной речью выступил вступивший в должность глава государства. По ее окончании был произведен артиллерийский салют из 30 залпов. Владимир Путин вышел на Соборную площадь Кремля, где вместе с Борисом Ельциным принял смотр Президентского полка. По окончании церемонии в Благовещенском соборе Московского Кремля был отслужен молебен о здравии нового главы государства. Путина благословил патриарх Алексий II.