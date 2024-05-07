История инаугураций президентов РФ

Общие сведения
В современной истории России состоялось семь церемоний инаугурации (вступления в должность) президента РФ: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 году. В 1991—2003 годах эти мероприятия проходили на 30-й день со дня официального объявления итогов президентских выборов. С 2003 года в законе была закреплена норма, согласно которой избранный президент вступал в должность в день прекращения четырехлетнего (с 2012 года — шестилетнего) срока полномочий действующего главы государства.
Вступление в должность президента СССР
Первая инаугурация президента в российской истории состоялась в 1990 году, после того как в Советском Союзе была учреждена должность президента СССР. 15 марта 1990 года на заседании III (внеочередного) съезда народных депутатов СССР в Кремлевском дворце съездов генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев был избран первым президентом Советского Союза. Сразу после оглашения результатов голосования глава государства на трибуне съезда принес президентскую присягу и вступил в должность.
Инаугурации президента РФ в 1990-х годах
12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете российской республики. На референдуме 17 марта 1991 года была учреждена должность президента РСФСР.
12 июня 1991 года президентом РСФСР (с 25 декабря 1991 года — Российской Федерации) был избран Борис Ельцин, занимавший до этого пост председателя Верховного совета (ВС) республики. 10 июля 1991 года в Кремле на V (внеочередном) съезде народных депутатов РСФСР состоялась торжественная церемония его вступления в должность. Ее открыл российский народный депутат, актер Олег Басилашвили. Вел церемонию первый заместитель председателя ВС РСФСР Руслан Хасбулатов. В мероприятии также принимали участие Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, президент СССР Михаил Горбачев, председатель ВС СССР Анатолий Лукьянов, премьер-министр Советского Союза Валентин Павлов и другие. Во время присяги на пюпитре перед Борисом Ельциным находилось две конституции: Конституция СССР 1977 года и Конституция РСФСР 1978 года. Президент зачитывал текст присяги, приложив руку к груди. После инаугурации прозвучал российский государственный гимн — «Патриотическая песнь» Михаила Глинки (с 2000 года гимном РФ стала мелодия советского гимна на музыку Александра Александрова). Над резиденцией президента в Кремле рядом с флагом СССР был поднят Государственный флаг РСФСР.
9 августа 1996 года состоялась инаугурация Ельцина, переизбранного на второй президентский срок 3 июля того же года. Изначально ее планировали провести на Соборной площади Кремля. Однако в связи с плохим самочувствием Ельцина мероприятие перенесли в Кремлевский дворец съездов и значительно сократили по времени. Избранный президент получил из рук председателя Центризбиркома Николая Рябова удостоверение главы государства и, положив руку на экземпляр Конституции РФ 1993 года, прочитал присягу. Затем председатель Совета Федерации Егор Строев возложил на него знак президента Российской Федерации. В церемонии также принимали участие председатель Конституционного суда РФ Владимир Туманов, премьер-министр Виктор Черномырдин, спикер Государственной думы Геннадий Селезнев, патриарх Алексий II и другие.
Инаугурации в 2000—2004 годах
7 мая 2000 года состоялось торжественное вступление в должность президента РФ Владимира Путина, избранного в ходе досрочных выборов 26 марта того же года. Церемония прошла по сценарию, который в целом сохранялся на протяжении последующих лет. Местом проведения мероприятия стал Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Инаугурация началась с торжественного внесения в зал Государственного флага РФ, специального экземпляра российской конституции, а также символов президентской власти — штандарта и знака президента РФ. Глава Центризбиркома Александр Вешняков объявил результаты выборов главы государства. Затем Владимир Путин принес президентскую присягу, председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай официально объявил о его вступлении в должность. В церемонии также участвовали председатели Совета Федерации и Государственной думы РФ Егор Строев и Геннадий Селезнев. Над Кремлем был поднят дубликат президентского штандарта. К собравшимся обратился бывший глава государства Борис Ельцин (сложил свои полномочия досрочно 31 декабря 1999 года). Он передал Путину знак президента РФ. Затем с ответной речью выступил вступивший в должность глава государства. По ее окончании был произведен артиллерийский салют из 30 залпов. Владимир Путин вышел на Соборную площадь Кремля, где вместе с Борисом Ельциным принял смотр Президентского полка. По окончании церемонии в Благовещенском соборе Московского Кремля был отслужен молебен о здравии нового главы государства. Путина благословил патриарх Алексий II.
7 мая 2004 года прошла церемония вступления в должность президента Путина, избранного главой государства на второй срок 14 марта того же года. В ней принимали участие председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, спикеры Совета Федерации и Государственной думы Сергей Миронов и Борис Грызлов и другие. После принесения присяги Путин выступил с обращением к гражданам страны. Затем под тридцатикратные залпы орудийного салюта глава государства вышел на Соборную площадь Кремля, где принял смотр Президентского полка. После завершения церемонии Путин посетил Благовещенский собор, где Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужил молебен.
Инаугурации в 2008—2018 годах
7 мая 2008 года состоялось вступление в должность Дмитрия Медведева, победившего на президентских выборах 2 марта того же года. В ходе инаугурации произошла передача полномочий от действующего главы государства к избранному президенту РФ. В начале церемонии выступил Путин, завершивший свой второй четырехлетний срок на посту главы государства. Затем Медведев принес президентскую присягу и произнес инаугурационную речь. В мероприятии принимали участие председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, председатели Совета Федерации Сергей Миронов и Государственной думы Борис Грызлов. В конце церемонии Медведев и Путин совместно произвели смотр Президентского полка. После окончания торжественных мероприятий в Благовещенском соборе Кремля Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужил молебен и благословил вступившего в должность Медведева.
7 мая 2012 года состоялась инаугурация Путина, избранного президентом РФ 4 марта 2012 года сроком на шесть лет. В церемонии принимали участие председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, спикеры Совета Федерации и Государственной думы РФ Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, а также Дмитрий Медведев, слагавший свои президентские полномочия. Его выступление предваряло присягу избранного главы государства. В конце мероприятия Медведев и Путин приняли смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля. После завершения торжественных мероприятий глава государства присутствовал на молебне в Благовещенском соборе, который отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
7 мая 2018 года в Московском Кремле прошла церемония вступления в должность президента РФ Путина, переизбранного на выборах 18 марта того же года. В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца избранного президента приветствовали спикеры Совета Федерации и Госдумы РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения президентской присяги Путин вышел на Соборную площадь Кремля, где по традиции принял смотр Президентского полка. Затем президент кратко пообщался с представителями молодежных общественных объединений и волонтерских организаций. Позднее Путин побывал в Благовещенском соборе, где патриарх Кирилл совершил благодарственный молебен.