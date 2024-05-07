Челябинский вице-губернатор возглавила правительство Запорожской области

Напомним, Ирина Гехт курировала в Челябинской области социальную сферу. В должности первого вице-губернатора Челябинской области она отработала почти пять лет, с сентября 2019 года. Ранее была сенатором, до этого — заместителем губернатора и министром социальных отношений региона. Кстати, в 2007 — 2008 году, на заре политической карьеры, трудилась в челябинском филиале «Российской газеты».