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Челябинский вице-губернатор возглавила правительство Запорожской области

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт ушла в отставку в связи с переходом на новое место работы. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер, сообщили во вторник в правительстве региона.

Источник: Комсомольская правда

«Глава региона поблагодарил Ирину Альфредовну за работу в правительстве и пожелал успехов на новом месте, — пояснили в правительстве. — Также губернатор представил Ирину Гехт к медали “За заслуги перед Челябинской областью” II степени».

Между тем, чиновница уже больше двух недель работает в правительстве Запорожской области. На его сайте начиная с 23 апреля публикуются документы за ее подписью в должности И. О председателя правительства.

Напомним, Ирина Гехт курировала в Челябинской области социальную сферу. В должности первого вице-губернатора Челябинской области она отработала почти пять лет, с сентября 2019 года. Ранее была сенатором, до этого — заместителем губернатора и министром социальных отношений региона. Кстати, в 2007 — 2008 году, на заре политической карьеры, трудилась в челябинском филиале «Российской газеты».