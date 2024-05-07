Сегодня состоится церемония инаугурации президента России

Сегодня в Большом Кремлевском дворце в Москве в 12:00 состоится церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. С момента инаугурации начнет отсчитываться новый шестилетний срок его пребывания на посту главы государства, который продлится до 2030 года. Трансляция с места события запланирована в прямом эфире на федеральных каналах.