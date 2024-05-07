Сегодня состоится церемония инаугурации президента России

Сегодня в Большом Кремлевском дворце в Москве в 12:00 состоится церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. С момента инаугурации начнет отсчитываться новый шестилетний срок его пребывания на посту главы государства, который продлится до 2030 года. Трансляция с места события запланирована в прямом эфире на федеральных каналах.
Церемония инаугурации проводится по заранее составленному протоколу. Мероприятие в составе делегации Татарстана посетят раис республики Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, депутаты Госдумы от региона.
Помимо членов политического блока на церемонии традиционно присутствуют Герои России, представители судебной системы, дипломатического корпуса, основных религиозных конфессий, члены избирательного штаба и доверенные лица президента, руководители различных общественных организаций и объединений, зарубежные гости.
После вступления президента страны в должность действующее правительство снимет свои полномочия, будет сформирован новый состав.
Напомним, что выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов, Владимир Путин набрал 87,28% голосов. В столице Татарстана на выборах президента России была зафиксирована рекордная явка, которая составила 72,7%.