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В Уфе становили дополнительную выплату для воинов-контрактников

В столице Башкирии учредили дополнительную меру поддержки для воинов, заключивших контракт с министерством обороны с 1 мая по 31 августа этого года.

Так, мэрия дополнительно единовременно выплатит каждому такому военнослужащему 200 тысяч рублей. Глава администрации Ратмир Мавлиев уже подписал соответствующее постановление. Выплата положена россиянам, которые зарегистрированы в Уфе и обратились в один из военкоматов города. Чтобы получить выплату, следует подать заявление в администрацию района Уфы по месту жительства или пребывания.

В итоге, общая сумма поддержки, которую выплачивают единовременно, составит 600 тысяч рублей. 195 тысяч рублей направляет Минобороны, 205 тысяч — правительство Башкортостана и 200 тысяч рублей — администрация Уфы.