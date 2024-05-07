В Уфе становили дополнительную выплату для воинов-контрактников

Так, мэрия дополнительно единовременно выплатит каждому такому военнослужащему 200 тысяч рублей. Глава администрации Ратмир Мавлиев уже подписал соответствующее постановление. Выплата положена россиянам, которые зарегистрированы в Уфе и обратились в один из военкоматов города. Чтобы получить выплату, следует подать заявление в администрацию района Уфы по месту жительства или пребывания.
В итоге, общая сумма поддержки, которую выплачивают единовременно, составит 600 тысяч рублей. 195 тысяч рублей направляет Минобороны, 205 тысяч — правительство Башкортостана и 200 тысяч рублей — администрация Уфы.