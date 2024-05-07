Сколько Казахстан тратит на вооружение и военную технику

— Закупка вооружения и военной техники для Вооруженных Сил проводится в рамках государственного оборонного заказа через Министерство промышленности и строительства. В прошлом году приобретены и поступили в войска более 70 единиц военной техники и около двухсот (196) различных модификаций автомобильной и специальной техники. Ремонтными подразделениями восстановлено 1712 единиц техники, произведен текущий ремонт 1555 единиц техники и выполнен средний ремонт 157 единиц техники, — говорится в ответе.