Санду заявила, что не получала от Украины предложений по решению проблемы Приднестровья

КИШИНЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заверила, что не получала от Украины официальных предложений по силовому решению проблемы Приднестровья.
«От официальных лиц не было такого предложения. И мы всегда говорили и будем говорить, что для нас решение приднестровского конфликта [возможно] только мирным путем», — сказала Санду в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Ранее украинские военные выражали обеспокоенность в связи с находящимся в Приднестровье российским военным контингентом и крупным складом боеприпасов. В СМИ обсуждалась возможность использования вооруженного конфликта на Украине для ликвидации непризнанной республики, которая выступает за сближение с Россией.
В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.
Кроме того, ОГРВ оказывает поддержку российским миротворцам, которые были введены в зону боевых действия на Днестре после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения по мирному урегулированию приднестровского конфликта. Голубые каски РФ фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. Препятствует этому также Молдавия.
Кишинев не только настаивает на выводе ОГРВ, но и предлагает заменить миротворцев на гражданскую миссию под международным мандатом. Однако в Тирасполе категорически против, напоминая, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек, десятки тысяч были ранены.