Санду заявила, что не получала от Украины предложений по решению проблемы Приднестровья

Кроме того, ОГРВ оказывает поддержку российским миротворцам, которые были введены в зону боевых действия на Днестре после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения по мирному урегулированию приднестровского конфликта. Голубые каски РФ фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. Препятствует этому также Молдавия.