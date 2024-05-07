Полпред Якушев и губернаторы УрФО отправились в Кремль на инаугурацию президента

Инаугурация начнется в 14:00. Сегодня, 7 мая, Владимир Путин вступит в должность президента России на пятый срок. По данным «Ъ», на следующий день, 8 мая, Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства.
Голосование на выборах президента России в Свердловской области проходило с 15 марта 8:00 до 17 марта 20:00. 21 марта председатель ЦИК Элла Памфилова объявила официальные итоги выборов президента России. За Владимира Путина (самовыдвиженец) проголосовали 76 277 708 человек, его итоговый результат составил 87,28%.