Санду считает, что в Молдавии нет цензуры

Цензуры в Молдавии нет, поскольку закрытые в стране медиа и телеканалы являются «средствами массовой дезинформации». С таким утверждением в беседе с блогером Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) выступила президент Молдавии Майя Санду.
Блогер обратил внимание президента на то, что за последние два года в стране были заблокированы десятки СМИ и телеканалов. Причем, по словам Дудя, многие медиа были закрыты без соответствующего решения суда.
«Это не цензура, это не средства массовой информации, это средства массовой дезинформации. То, что вы говорите “рейтинги, рейтинги”… Я считаю, что это объективная оценка, потому что те люди, которые смотрели на наши меры для того, чтобы создать условия для свободной прессы, они оценили правильно то, что здесь происходит».
Глава государства отметила, что Молдавия за последнее время существенно поднялась в западных рейтингах «свободы СМИ».
В ноябре прошлого года премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщал, что в Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает лицензии у шести телеканалов.
Речь идет об «Оризонт-ТВ», ICTV, «Прайм-ТВ», «Публика-ТВ», «Канал-2», «Канал-3».
В свою очередь глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что миссия анализирует контекст, чтобы понять, на основе чего было принято решение о запрете шести телеканалов на территории Молдавии.