Песков сообщил, что Путин сам писал речь для инаугурации

«Конечно, каждый раз он правки вносит, работает над этим выступлением. И в целом идет обычная человеческая подготовка к такому важному, судьбоносному событию», — описал он подготовку Путина к инаугурации.
Пресс-секретарь отметил, что основную работу над выступлением президент проводит сам. «Безусловно, помогают помощники. Но все-таки основной набор идей и посылов, которые содержатся в такой речи, — конечно, авторства главы государства», — пояснил представитель Кремля.
Заранее анонсировать возможные темы или акценты выступления Песков отказался.