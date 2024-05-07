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Песков сообщил, что Путин сам писал речь для инаугурации

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сегодняшняя инаугурационная речь президента РФ Владимира Путина составлялась им самим, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Конечно, каждый раз он правки вносит, работает над этим выступлением. И в целом идет обычная человеческая подготовка к такому важному, судьбоносному событию», — описал он подготовку Путина к инаугурации.

Пресс-секретарь отметил, что основную работу над выступлением президент проводит сам. «Безусловно, помогают помощники. Но все-таки основной набор идей и посылов, которые содержатся в такой речи, — конечно, авторства главы государства», — пояснил представитель Кремля.

Заранее анонсировать возможные темы или акценты выступления Песков отказался.

Песков Дмитрий
Путин Владимир