Путин вступил в должность президента

В первый раз Путин стал президентом в 2000 году, в 2004-м его переизбрали на новый срок. В выборах 2008 года Путин не участвовал, поскольку Конституция не позволяла баллотироваться более двух раз подряд. Поддержав кандидатуру Дмитрия Медведева, в мае 2008-го Путин занял пост премьер-министра. Тогда же в Конституцию внесли изменения, согласно которым президент избирается не на четыре года, а на шесть лет.