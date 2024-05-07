Путин поблагодарил участников СВО в своей инаугурационной речи

«Хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям — участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», — заявил он.