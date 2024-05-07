В закрытых городах Челябинской области отменили парады ко Дню Победы

В закрытых городах Челябинской области — Снежинске, Трёхгорном и Озёрске — отменили парады ко Дню Победы. Об этом на своей странице в соцсети написал глава Озёрска Евгений Щербаков.
По его словам, к такой мере прибегли из соображений безопасности.
«День Победы в закрытых городах пройдет в камерной обстановке. Уже идут адресные поздравления ветеранов и тружеников тыла. Надо понимать, что такой формат празднования Дня Победы выбран не просто так: вопросы безопасности сегодня в приоритете», — написал Щербаков.
Отменены не все праздничные мероприятия. Так, в сквере 40-летия Победы Озёрска 8 мая жители возложат к мемориалу цветы, чтобы почтить память павших героев. На следующий день, 9 мая, состоится концерт в ДК «Маяк». Подробную афишу празднования в администрации пообещали опубликовать позднее.