В закрытых городах Челябинской области отменили парады ко Дню Победы

«День Победы в закрытых городах пройдет в камерной обстановке. Уже идут адресные поздравления ветеранов и тружеников тыла. Надо понимать, что такой формат празднования Дня Победы выбран не просто так: вопросы безопасности сегодня в приоритете», — написал Щербаков.