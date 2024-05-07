Видео вступления Владимира Путина в должность президента появилось в Сети

В интернете появились кадры вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации.
Трансляцию вели все федеральные телеканалы страны. За церемонией наблюдали десятки миллионов телезрителей по всему миру.
Владимир Путин официально вступил в должность главы государства после того, как принес присягу. Теперь президент будет руководить Российской Федерацией до 2030 года.
Напомним, 7 мая Владимир Путин в пятый раз прошел через церемонию вступления в должность президента. В федеральном законе прописано, что глава государства принимает полномочия в тот день, когда заканчивается предыдущий срок.