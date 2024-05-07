В Ереване высказались о проблемах между Арменией и Россией

«Есть множество накопившихся проблем, часть из которых была озвучена. Они были озвучены с целью устранения негативных нюансов, исходя из контекста дружественных отношений между Арменией и Россией. Проблемы есть, и в Ереване нацелены на их решение», — отметил он.