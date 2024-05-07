Правительство РФ ушло в отставку

«Правительство, следуя нормам Конституции и федерального конституционного закона, сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом России. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении кабмина, опубликованном в Telegram.
Уточняется, что процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя кабмина. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры Госдумой. В течение недели после назначения глава правительства представит президенту Владимиру Путину предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
При этом прежние министры и вице-премьеры продолжат работу, но в статусе исполняющих обязанности.
Ранее в этот день в ходе инаугурации Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ на новый срок. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей. В своей инаугурационной речи президент пообещал гражданам страны оправдать оказанное доверие и указал на важность единства россиян.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.