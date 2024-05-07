В Челябинской области ветераны получили повышенные выплаты

«В связи с празднованием 79-летия Великой Победы принял решение увеличить в 2,5 раза, до 50 тысяч рублей, размер выплаты к празднику инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских концлагерей. Впервые выплатили по 10 тысяч рублей и труженикам тыла. Их вклад в Победу сложно переоценить», — отметил Алексей Текслер.
Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина сообщила, что за выплатой ко Дню Победы никуда обращаться не нужно.
«Средства поступят в беззаявительном порядке и будут зачислены либо на лицевой счет в банке, либо направлены через отделение почтовой связи по месту жительства», — пояснила министр.
Ветераны признаются, что до сих пор помнят все ужасы Великой Отечественной войны.
«Я помню, как все было, да, это страшно. Но сейчас хочется пожелать удачи нашим ребятам, представляю, как им тяжело. Я рад, что помните про нас — и не только в этот важный день для всей страны», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Иван Шевкун, призвав никогда не забывать защитников Родины.