В Челябинской области ветераны получили повышенные выплаты

«Я помню, как все было, да, это страшно. Но сейчас хочется пожелать удачи нашим ребятам, представляю, как им тяжело. Я рад, что помните про нас — и не только в этот важный день для всей страны», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Иван Шевкун, призвав никогда не забывать защитников Родины.