Губернатор Кубани принял участие в церемонии инаугурации Президента РФ

— Благодаря сильному лидеру и его твердой позиции наша страна добилась огромных успехов во всех отраслях экономики, стала сильной державой, способной отстоять суверенитет и защитить своих граждан. У нас развивается наука и технологии, растут объемы промышленного производства, укрепляет свои позиции агропромышленный комплекс. Вместе с тем, государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами, — написал губернатор.