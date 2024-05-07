Губернатор Кубани принял участие в церемонии инаугурации Президента РФ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вошел в число приглашенных на инаугурацию Президента Российской Федерации 7 мая 2024 года. О своем участии в торжественном событии глава региона рассказал подписчикам в соцсетях. На церемонию в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. было приглашено 2,6 тыс. человек, сообщает ИА KrasnodarMedia.
— Для меня большая честь сегодня находиться в Кремле, — написал в Telegram (18+) губернатор Кубани и добавил, что в марте за Владимира Путина проголосовали 3,7 млн жителей региона.
Вениамин Кондратьев рассказал, что в Владимир Путин присягнул на верность государству и народу России.
— Благодаря сильному лидеру и его твердой позиции наша страна добилась огромных успехов во всех отраслях экономики, стала сильной державой, способной отстоять суверенитет и защитить своих граждан. У нас развивается наука и технологии, растут объемы промышленного производства, укрепляет свои позиции агропромышленный комплекс. Вместе с тем, государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами, — написал губернатор.
Глава края объяснил, что национальные проекты, инициатором которых выступил Президент РФ, способствуют развитию региона, каждого его города и станицы.
— Уверен, с таким Президентом мы достигнем всех поставленных целей, — заключил Кондратьев.
Напомним, 7 мая в Большом Кремлевском дворце прошла церемония вступления в должность Президента РФ,
В Кремле проходит торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации. Владимир Путин произнес слова присяги председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность Президента. Затем на Соборной площади состоялось представление Президентского полка главе государства — Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу (18+) рассказал, что на церемонию инаугурации присутствовали 2,6 тыс. гостей. Это депутаты и сенаторы, руководство правительства, администрации, доверенные лица президента, его личные гости.