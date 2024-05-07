Андрей Бочаров стал участником церемонии инаугурации Президента России

В торжественной церемонии в Большом Кремлевском дворце поучаствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
7 мая Владимир Путин принес присягу российскому народу. Во время инаугурации Президента в зале находился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Церемония прошла строго в соответствии с протоколом. Сначала в Андреевский зал внесли Государственный флаг России, Штандарт Президента, Конституцию России и Знак Президента.
О вступлении Владимира Путина в должность Президента объявил председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин.
В торжественной церемонии также приняла участие Почетный житель Волгоградской области Александра Пахмутова. Легендарный композитор наблюдала за инаугурацией вместе с членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы и судьями Конституционного Суда.
Напомним, Владимир Путин победил на выборах Президента России, которые состоялись