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Андрей Бочаров стал участником церемонии инаугурации Президента России

Владимир Путин вступил в должность Президента России.

Источник: РИА "Новости"

В торжественной церемонии в Большом Кремлевском дворце поучаствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

7 мая Владимир Путин принес присягу российскому народу. Во время инаугурации Президента в зале находился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Церемония прошла строго в соответствии с протоколом. Сначала в Андреевский зал внесли Государственный флаг России, Штандарт Президента, Конституцию России и Знак Президента.

О вступлении Владимира Путина в должность Президента объявил председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин.

В торжественной церемонии также приняла участие Почетный житель Волгоградской области Александра Пахмутова. Легендарный композитор наблюдала за инаугурацией вместе с членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы и судьями Конституционного Суда.

Напомним, Владимир Путин победил на выборах Президента России, которые состоялись 15—17 марта. За действующего главу государства проголосовали 88% волгоградских избирателей. Явка в регионе составила 81,83%.

Путин Владимир