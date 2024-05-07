Польский судья Шмидт сообщил об угрозе физического устранения

МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что в Польше ему могло грозить даже физическое устранение, он получал угрозы и сигналы от неизвестных о необходимости «исчезнуть», а на белорусской территории он чувствует себя в безопасности.
В понедельник судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией. Генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа.
«Я чувствую себя в безопасности в Беларуси. Если президент Лукашенко предоставит такую охрану, то безопасность для меня будет стопроцентной».
Комментируя риски физического устранения спецслужбами Польши или союзных ей стран, собеседник отметил, что в Польше такое развитие событий было бы «вполне возможным». «На территории Беларуси у них не будет такой возможности. Белорусское государство очень хорошо функционирует по обеспечению безопасности, хорошо заботится о безопасности своих граждан и иностранцев, которые посещают Беларусь», — подчеркнул Шмидт.
По его словам, в Польше в его адрес поступали угрозы. «Были угрозы, телефонные звонки. Люди, которых я совершенно не знаю, подходили, говорили, чтобы я куда-нибудь исчез — в Канаду, Великобританию — иначе со мной что-то может случиться. Человек ростом около двух метров подошел, сказал свое и пошел дальше… Несколько раз было. Совершенно незнакомые люди, прохожие. Были сигналы, что мне нужно просто исчезнуть из Польши», — рассказал Шмидт.