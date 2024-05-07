Польский судья Шмидт сообщил об угрозе физического устранения

По его словам, в Польше в его адрес поступали угрозы. «Были угрозы, телефонные звонки. Люди, которых я совершенно не знаю, подходили, говорили, чтобы я куда-нибудь исчез — в Канаду, Великобританию — иначе со мной что-то может случиться. Человек ростом около двух метров подошел, сказал свое и пошел дальше… Несколько раз было. Совершенно незнакомые люди, прохожие. Были сигналы, что мне нужно просто исчезнуть из Польши», — рассказал Шмидт.