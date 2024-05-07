Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы на территории Армении

«Исходя из подписанных договоров, мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и ее интересам. Исходя из дружественных отношений между нашими странами, мы готовы много раз просить, потом несколько раз потребовать. И если после седьмого раза наше требование будет проигнорировано, то все эти каналы должны быть отключены и их вещание в Армении должно быть прекращено», — сказал премьер на пресс-конференции (цитата по ТАСС).