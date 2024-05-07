Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы на территории Армении

«Исходя из подписанных договоров, мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и ее интересам. Исходя из дружественных отношений между нашими странами, мы готовы много раз просить, потом несколько раз потребовать. И если после седьмого раза наше требование будет проигнорировано, то все эти каналы должны быть отключены и их вещание в Армении должно быть прекращено», — сказал премьер на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
В марте 2024 года власти Армении запретили трансляцию передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на территории страны. Удаление из сетки вещания произошло из-за «постоянных нарушений».
Авторские передачи нарушали ст. 5 и ст. 6 межправительственного соглашения о сотрудничестве в области массовых коммуникаций. Согласно закону, содержание передач не должно являться вмешательством во внутриполитическую жизнь и быть оскорбительным.
Накануне, 6 мая, Кремль анонсировал встречу Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая. Ожидается, что с господином Пашиняном российский президент обсудит «накопившиеся проблемные вопросы». Господин Пашинян сообщил, что на параде Победы в Москве 9 мая присутствовать не будет. Он пояснил, что был на параде в 2023 году и не считает нужным делать это каждый раз.