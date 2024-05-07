Мирзиёев: Узбекистан — миролюбивое и справедливое государство, открывающееся миру

«Президент Узбекистана отметил, что в сегодняшних условиях обострения геополитической напряженности, проблем в мировой экономике и угроз устойчивому развитию все более возрастает значение дипломатов в налаживании конструктивного диалога между государствами, укреплении дружественных и взаимовыгодных отношений между ними», — указано в сообщении.