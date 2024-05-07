Мирзиёев: Узбекистан — миролюбивое и справедливое государство, открывающееся миру

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов Венгрии Йожефа Рожи, Исламской Республики Иран Мухаммадaли Искандари, Чешской Республики Любомира Фреборта, Султаната Оман Вафы аль-Бусаиди, Алжирской Народной Демократической Республики Мохамеда Ирки».
Поздравив глав иностранных дипмиссий с назначением, глава республики подчеркнул их важную роль в сближении и развитии многопланового сотрудничества Узбекистана со странами, которые они представляют.
«Президент Узбекистана отметил, что в сегодняшних условиях обострения геополитической напряженности, проблем в мировой экономике и угроз устойчивому развитию все более возрастает значение дипломатов в налаживании конструктивного диалога между государствами, укреплении дружественных и взаимовыгодных отношений между ними», — указано в сообщении.
Мирзиёев сообщил, что в Стратегии «Узбекистан-2030» обозначены приоритетные направления внешней политики республики: укрепление дружбы и сотрудничества со всеми зарубежными странами, широкое привлечение иностранных инвестиций в экономику, увеличение индустриального и экспортного потенциала, создание благоприятных условий для частного сектора.
«Сегодня Узбекистан — миролюбивое и справедливое социальное государство, открывающееся миру и последовательно укрепляющее долгосрочные и многоплановые отношения со своими зарубежными партнерами».
Он также напомнил, что экономика Узбекистана выросла в два раза за последние семь лет, неуклонно увеличиваются объемы инвестиций, показатели торгового оборота, расширяется география экспорта. На узбекский рынок активно входят ведущие мировые компании и известные бренды.
Подчеркнув, что Узбекистан будет последовательно проводить открытую, прагматичную и проактивную внешнюю политику на международной арене, Мирзиёев обратил внимание послов на важность вывода отношений со странами, которые они представляют, на совершенно новый качественный и содержательный уровень.
Обращаясь к послу Венгрии, он отметил, что Будапешт — важный и проверенный временем надежный партнер Узбекистана в Европе.
«За последние годы в результате наших с Премьер-министром Виктором Орбаном твердых устремлений и совместных усилий отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнерства», — сказал Мирзиёев.
Он подчеркнул, что объем двустороннего товарооборота увеличился вдвое, растет количество совместных предприятий, в прошлом году открыто посольство Узбекистана в Будапеште, более сотни узбекских студентов обучаются в венгерских вузах в рамках программы «Stipendium Hungaricum». На рынке республики успешно функционирует ряд венгерских ведущих компаний и банков.
«Выражена уверенность в том, что начало авиарейсов между Ташкентом и Будапештом послужит дальнейшей активизации деловых связей и туристического обмена», — говорится в сообщении.
Говоря об отношениях Узбекистана и Ирана, президент напомнил, что их корни уходят вглубь веков.
«Современный Иран — страна с огромным экономическим, культурным и интеллектуальным потенциалом. Исторические визиты на высшем уровне и важные договоренности последних лет положили начало новому периоду роста в наших отношениях», — говорится в сообщении.
Речь шла об активизации контактов на всех уровнях, росте объемов двусторонней торговли, числе совместных предприятий, которое достигло 300. Как отмечалось, стороны определили конкретные планы, чтобы довести взаимный товарооборот до $1 млрд.
«Узбекистан заинтересован в расширении масштабов взаимодействия с Ираном в области горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики», — говорится в сообщении.
Также подчеркнута необходимость задействовать в полной мере потенциал сотрудничества по транспортным коридорам и транзиту.
Президент отметил, что Чешская Республика является традиционным и важным партнером Узбекистана в Европейском Союзе. Обмен визитами правительственных делегаций в прошлом году вывел двусторонние отношения на новый уровень.
Только за последний год взаимная торговля увеличилась в два раза, что наглядно подтверждает наличие огромных возможностей для сотрудничества. В Узбекистане чешские компании успешно действуют в сферах промышленности, инфраструктуры, медицины, выпуска стройматериалов. Готовится к запуску авиасообщение по маршруту «Ташкент-Прага».
«Отмечена важность полномасштабной реализации уже согласованных инвестиционных проектов и принятия программы промышленной кооперации. Высоко оценены планы чешских Экспортного банка и Корпорации гарантирования и страхования экспорта по выходу на банковско-финансовый рынок нашей страны».
Важным партнером Узбекистана в Ближневосточном регионе, по словам Мирзиёева, является Султанат Оман.
«Великолепная библиотека Института востоковедения, открытая в свое время в Ташкенте с участием Cултана Хейсама Аль Саида, является символом дружбы между нашими странами», — подчеркнул президент РУз.
Вместе с тем, он указал на огромный незадействованный потенциал в сотрудничестве двух стран, а также подчеркнул необходимость скорейшего проведения очередного заседания Межправкомиссии, формирования Делового совета.
По его мнению, перспективной является кооперация в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, телекоммуникациях, текстильной промышленности, туризме. Также глава республики акцентировал внимание на важности эффективного использования возможностей Узбекско-Оманской инвестиционной компании.
Говоря об отношениях с Алжиром, глава РУз отметил, что это стремительно развивающаяся страна арабо-мусульманского мира с большим экономическим потенциалом, перспективный партнер Узбекистана на африканском континенте. Алжир первым из арабских государств открыл свое посольство в Ташкенте.
«Была подчеркнута важность организации встреч на высшем уровне, создания механизмов политических консультаций, проведения первого заседания Межправительственной комиссии, что, несомненно, придаст новый импульс двусторонним отношениям. Отмечена необходимость налаживания обмена делегациями для разработки и реализации портфеля конкретных инвестиционных проектов в сферах нефти и газа, энергетики, сельского хозяйства и туризма», — говорится в сообщении.
Президент Узбекистана пожелал послам больших успехов в их почетной миссии, призвал чаще посещать регионы, с тем, чтобы воочию увидеть происходящие в нашей стране созидательные изменения, что непременно будет способствовать углублению взаимодействия.
В свою очередь, дипломаты выразили благодарность за условия, созданные для их эффективной деятельности, заверив, что приложат все усилия для дальнейшего развития многопланового сотрудничества с Узбекистаном.