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Президент Молдавии заявила, что считает себя румынкой

КИШИНЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что получить румынский паспорт ее сподвигло самосознание.

Источник: AP 2023

«У моей бабушки и у моего дедушки были румынские паспорта. Для меня было важно иметь румынский паспорт. Да, [в смысле] самосознания», — сказала Санду в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). По ее данным, румынскими паспортами обладают около 1 млн молдаван, примерно треть граждан страны.

Вместе с тем она не стала прямо отвечать на вопрос, поддерживает ли она продвигаемую рядом партий идею вхождения в состав Румынии.

После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Бухарест поддерживает политические партии, которые агитируют за политику объединения в Кишиневе с молчаливого согласия молдавского правительства. Как показывают опросы общественного мнения, широкой поддержки идеи объединения с Румынией пока не получили.

До безвизового режима с ЕС румынский паспорт, выдача которого в Молдавии была максимально упрощена, был популярен в республике, так как облегчал возможность выезжать и работать в Европе.