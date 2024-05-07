Президент Молдавии заявила, что считает себя румынкой

«У моей бабушки и у моего дедушки были румынские паспорта. Для меня было важно иметь румынский паспорт. Да, [в смысле] самосознания», — сказала Санду в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). По ее данным, румынскими паспортами обладают около 1 млн молдаван, примерно треть граждан страны.