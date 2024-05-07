Мэр Новосибирска Кудрявцев заявил о желании взять в руки лопату

«Главам поставил задачу быстро набрать персонал, закупить инвентарь и вывести на уборку тех мест, куда не может зайти спецтехника», — уточнил градоначальник, добавив, что показателем работы глав районов будут не нормо-часы, а чистота и порядок на конкретной территории.