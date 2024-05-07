Мэр Новосибирска Кудрявцев заявил о желании взять в руки лопату

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев во вторник, 7 мая проверил качество уборки на нескольких улицах Октябрьского района мегаполиса. Впечатлениями от увиденного он поделилися в своём телеграм-канале.
«Сегодня проверил, как убирают Октябрьский район. Хотелось самому взять лопату», — заявил градоначальник.
По словам мэра, рабочий объезд территории он совершил вместе с главой Октябрьского района Александром Колмаковым. В частности, чиновники побывали на улицах Восход, Бориса Богаткова, Никитина, Добролюбова, Лескова, а также заглянули в частный сектор и Военный городок..
Увиденное вызвало у главы города немало замечаний.
«Грязь и смёт у бордюров, несанкционированные свалки, мешки с мусором после субботника», — констатировал Кудрявцев, впрочем, выразив уверенность, что районная администрация активизирует работу после проверки.
По словам мэра, решать проблемы с качеством уборки в Новосибирске нужно не точечно, но системно. Для этого администрациям районов будут направлены дополнительные средства, которые пойдут на комплектование дополнительных бригад рабочих.
«Главам поставил задачу быстро набрать персонал, закупить инвентарь и вывести на уборку тех мест, куда не может зайти спецтехника», — уточнил градоначальник, добавив, что показателем работы глав районов будут не нормо-часы, а чистота и порядок на конкретной территории.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирск увеличит штат дорожных рабочих: инициатива мэра Максима Кудрявцева.