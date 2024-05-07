Сергей Аксёнов: инаугурация Владимира Путина — событие мирового масштаба

В Кремле состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации. Событие прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети руководителя республики.
— Инаугурация нашего Президента Владимира Владимировича Путина — историческое событие мирового масштаба. Это точка отсчета нового этапа в развитии нашей страны, в становлении нового, более справедливого миропорядка.
Глава нашего государства пользуется всенародной поддержкой внутри страны и колоссальным авторитетом на международной арене. Мы гордимся нашим Лидером, гордимся Россией.
Сегодня перед всеми нами стоят сложные и масштабные задачи. Путь будет нелегким, нам предстоит сделать очень много. Единство — наш главный ресурс, залог успеха. Уверен, что под руководством Владимира Владимировича Путина наш народ одержит Победу над всеми врагами. Россия, как это не раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной.
Будем работать дальше, двигаться вперед и достигать целей, поставленных Президентом, — прокомментировал Сергей Аксёнов.