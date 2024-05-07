Сергей Аксёнов: инаугурация Владимира Путина — событие мирового масштаба

Сегодня перед всеми нами стоят сложные и масштабные задачи. Путь будет нелегким, нам предстоит сделать очень много. Единство — наш главный ресурс, залог успеха. Уверен, что под руководством Владимира Владимировича Путина наш народ одержит Победу над всеми врагами. Россия, как это не раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной.